وسيم السيسي يبين تقاليد الاحتفال بشم النسيم ويدعو لإحياء رأس السنة

قدم وسيم السيسي، الخبير في علم المصريات، تهانيه للشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم، متمنيًا للجميع دوام الخير والسعادة.

وتطرق السيسي، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد،إلى التقويم المصري القديم الذي كان يقسم العام إلى 3 فصول رئيسية:

فصل الفيضان، فصل بذر البذور، وفصل الحصاد، المعروف بفصل الربيع، لافتًا إلى أن مصر تعتبر أولى الحضارات التي احتفلت بعيد شم النسيم، وذلك في العام 4241 قبل الميلاد.

وأكد أهمية الاحتفال برأس السنة المصرية في 18 يوليو، مشددًا على أن هذا اليوم يستند إلى التقويم الفلكي والعلمي، ولا يرتبط بالتقويم القبطي، ودعا إلى أن يكون الاحتفال بهذا اليوم بنفس الروح والحماس الذي يُظهره المصريون في عيد شم النسيم.

وفي حديثه عن الطقوس التقليدية للاحتفال بعيد شم النسيم، شرح كيف كان القدماء المصريون يستخدمون البيض كرمز للحياة والتجديد، وقال: "خذ بيضة واكتب على قشرتها أمنيتك للعام الجديد، ثم اصطدمها ببيضة أخرى إن بقيت بيضتك سليمة، فستتحقق أمنيتك في العام الجاري وإن تكسرت، فستتأجل تحقيقها إلى العام القادم".