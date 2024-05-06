الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز

عالم

أمريكا تحذر إسرائيل: موقفنا واضح بشأن رفح

جريدة الدستور

قال البيت الأبيض إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بأنه سيضمن أن يظل معبر كرم أبوسالم بين إسرائيل وقطاع غزة مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن أكد مجددا خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو على "موقفه الواضح بشأن رفح".

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن الأوامر الإسرائيلية بنقل الفلسطينيين من رفح غير إنسانية وتهدد بتعريضهم لمزيد من الخطر والبؤس.

وأضاف في بيان، "لا يزال سكان غزة يتعرضون للقنابل والأمراض، بل والمجاعة. واليوم، قيل لهم إنه يتعين عليهم الانتقال مرة أخرى مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح... هذا غير إنساني".

رفح غزة حماس

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