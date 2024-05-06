كيف منحت حماس فرصة ذهبية للاحتلال لاجتياح رفح؟.. سمير راغب يكشف (فيديو)

صرح اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، بأن الهجوم الذي نفذته حماس على نقطة عسكرية إسرائيلية قد منح نتنياهو الذريعة المثالية لشن هجوم على رفح الفلسطينية.

أضاف راغب، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين كانت النقطة التي استند عليها نتنياهو لتبرير اجتياحه لرفح.

وأشار راغب إلى أن الهجوم في توقيته الحالي يعد خطأ استراتيجيًا، نظرًا للمفاوضات الجارية بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وحماس لوقف إطلاق النار، وأكد أن نتنياهو لا يسعى للتهدئة أو إنهاء النزاع في غزة، ملمحًا إلى أنه كان يجب اختيار موقع آخر للعملية بدلًا من كرم أبوسالم، مثل خان يونس أو منطقة أخرى.

وأضاف راغب أنه لا يتوقع وقفًا لإطلاق النار، مؤكدًا أن حماس ستواصل مطالبتها بإنهاء الاحتلال للقطاع ورفح، وأن المفاوضات لن تتم بعد انسحاب قطر من استقبال الأطراف لعدم جديتهم في العملية.