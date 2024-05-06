عزة مصطفى توضح تحذيرات مصر من اجتياح الاحتلال رفح الفلسطينية (فيديو)

أبدت الإعلامية عزة مصطفى قلقها البالغ إزاء الوضع المتأزم في غزة، مشيرة إلى تقارير تفيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على شن هجوم بري ضد مدينة رفح الفلسطينية.

وأكدت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هذا الاجتياح يهدد حياة مليون ونصف المليون من المواطنين بخطر الإبادة الجماعية.

وأضافت أن الرئاسة الفلسطينية أعربت عن تحذيرها من العواقب الوخيمة لأي عمليات عسكرية، فيما عبرت مصر عن موقفها الرافض لأي تصعيد، داعية سلطة الاحتلال إلى الالتزام بضبط النفس والتحلي بأعلى درجات المسئولية خلال هذه الفترة الحرجة، وذلك في ظل جهود التفاوض الرامية لإنهاء النزاع والتواصل مع جميع الأطراف المعنية.