الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز: إسرائيل وحماس تحاولان تحقيق أى انتصار فى حرب خسر فيها الطرفان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علّق الإعلامي د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" على مفاوضات التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة.

قال الباز في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "الأمر لا يتعلق بمغالاة في التفاوض بين الطرفين بقدر ما يتعلق بحالة من محاولة تحقيق أي انتصار في حرب خسر فيها الطرفان".

أضاف أنه منذ 7 أكتوبر، وحتى الآن، لم تحقق إسرائيل أو حماس انتصارًا يُذكر، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات التي بُذل فيها مجهود كبير من المفاوض المصري، كل طرف كان يريد أن يحقق انتصارًا على حساب الآخر.

أشار إلى أن حماس ليست في وضع يسمح لها بفرض ضغوط كالتي سمعنا عنها وتحدثت عنها أثناء المفاوضات، متابعًا: "حماس ليست في موضع قوة لفرض شروطها".

وتابع: "الجانب الإسرائيلي رغم أنه أبدى بعض التفاهمات، لكن أنا طوال الوقت أشك في الجانب الإسرائيلي، وطوال الوقت أخذ ما تفعله على سوء النية، لكنها أبدت مرونة في انتظار ما يمكن أن تفعله حماس سيفسد هذه المفاوضات لأن إسرائيل تعرف حماس جيدًا أكثر مما نعرفها لأنها ساهمت في صنعها ودعمها والإبقاء عليها".

محمد الباز الباز حماس إسرائيل الحرب في غزة القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بـ"رفح" الفلسطينية

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث