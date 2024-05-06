الباز: إسرائيل وحماس تحاولان تحقيق أى انتصار فى حرب خسر فيها الطرفان

علّق الإعلامي د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" على مفاوضات التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة.

قال الباز في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "الأمر لا يتعلق بمغالاة في التفاوض بين الطرفين بقدر ما يتعلق بحالة من محاولة تحقيق أي انتصار في حرب خسر فيها الطرفان".

أضاف أنه منذ 7 أكتوبر، وحتى الآن، لم تحقق إسرائيل أو حماس انتصارًا يُذكر، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات التي بُذل فيها مجهود كبير من المفاوض المصري، كل طرف كان يريد أن يحقق انتصارًا على حساب الآخر.

أشار إلى أن حماس ليست في وضع يسمح لها بفرض ضغوط كالتي سمعنا عنها وتحدثت عنها أثناء المفاوضات، متابعًا: "حماس ليست في موضع قوة لفرض شروطها".

وتابع: "الجانب الإسرائيلي رغم أنه أبدى بعض التفاهمات، لكن أنا طوال الوقت أشك في الجانب الإسرائيلي، وطوال الوقت أخذ ما تفعله على سوء النية، لكنها أبدت مرونة في انتظار ما يمكن أن تفعله حماس سيفسد هذه المفاوضات لأن إسرائيل تعرف حماس جيدًا أكثر مما نعرفها لأنها ساهمت في صنعها ودعمها والإبقاء عليها".