الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الاتحاد": مصر انتصرت للشعب الفلسطينى.. وتهور نتنياهو يقود المنطقة لحرب أوسع نطاقًا

غزة
غزة

أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن موقف مصر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تاريخي ومشرف، وقد تحركت مصر منذ اللحظة الأولى على جميع المستويات لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، من خلال تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر معبر رفح أو الإنزال الجوي، أو عبر الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم، والتوصل لهدنة لوقف إطلاق النار.

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يتعنت من أجل استمرار الحرب

قال رئيس حزب الاتحاد،  في تصريحات صحفية له اليوم، إنه رغم المفاوضات التي تجريها مصر عبر الوساطة، فإن الاحتلال الإسرائيلي يماطل ويتعنت من أجل استمرار الحرب، وهو الآن يهدد ويتخذ إجراءات لشن هجومً بري على رفح الفلسطينية، ليواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أي هجوم على رفح سيودي بحياة آلاف الأرواح من الأشقاء.

مد أمد الحرب

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعمل من أجل الوصول إلى هذه النقطة التي يقتحم فيها رفح بريًا، من أجل مد أمد الحرب، حتى لا يخسر نتنياهو مقعده ويُجر إلى المحاكمة، لافتًا إلى أن نتنياهو سيدفع ثمن تهوره وتحركاته التي تجر المنطقة إلى حرب أوسع نطاقًا.

وشدد المستشار رضا صقر على ضرورة العودة لطاولة المفاوضات من الجانبين الإسرائيلي وحماس، مشيرًا إلى تحذير مصر للأطراف من خطورة التصعيد الحالي وتأكيدها على ضرورة العودة للمفاوضات وما تحقق من تقدم كبير بها.

رئيس حزب الاتحاد الفلسطينيين مصر العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

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