نور إبراهيم: توافر العيادات المتنقلة وأطقم طبية داخل القناطر الخيرية

قال نور إبراهيم، مراسل CBC، إن أجواء البهجة والسرور منتشرة في القناطر الخيرية منذ الساعة الثامنة صباحًا على أن يتم الانتهاء من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم في تمام السابعة مساءً.

مظاهر الاحتفال بحديقة القناطر الخيرية

وأكد نور إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية CBC، أن هناك انتشارا ملحوظا لقوات الأمن بمحيط حديقة القناطر الخيرية لمنع حدوث أي اشتباك أو تكدس داخل الحديقة؛ حفاظًا على أرواح وسلامة الزائرين.

الاحتفال بشم النسيم

وأضاف أن هناك انتشارا ملحوظا لقوافل طبية بجوار الحديقة من أجل تقديم التوعوية الصحية بشأن المبادرات الطبية الرئاسية، كما أنه يتم الكشف السريع على المواطنين الذين يعانون من أي مشاكل صحية على مدار اليوم بالمجان.

وتابع: "التجمع الأسري داخل الحديقة من أهم مظاهر الاحتفال داخل الحديقة، حيث تجتمع الأسرة على مائدة الطعام داخل الحديقة، وبالتالي هناك قدر كبير من الدفء والمحبة داخل الحديقة".