الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئاسة الفلسطينية: أمريكا تشجع نتنياهو للاستمرار بمجازره ضد الشعب الفلسطينى

نتنياهو
نتنياهو

قالت الرئاسة الفلسطينية إن الإدارة الأمريكية توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال، وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن الإدارة الأمريكية تشجع نتنياهو وقادته للاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالتحرك فورًا ومنع الإبادة الجماعية والتهجير، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطيرة، مؤكدة أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة. 

أمريكا فلسطين الاحتلال القاهرة الإخبارية الرئاسة الفلسطينية

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