الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مستقبل الرواية العربية.. ندوة جديدة في منتدى أوراق بـ"الدستور" الخميس

صورة للمشاركين في
صورة للمشاركين في الندوة

يعقد منتدى"أوراق" بمؤسسة الدستور في السابعة من مساء الخميس، ندوة أدبية ونقدية عن (راهن الرواية العربية ومستقبلها) يقدمها الكاتب والناقد د.يسري عبدالله، ويشارك فيها المبدعون (سلوى بكر، أحمد صبري أبو الفتوح، د.لنا عبدالرحمن، وحمدي الجزار).

منتدى أوراق بـ"الدستور" يستضيف ندوة "سردية الانتصار والتنمية الثقافية في سيناء" الخميس

وتطرح الندوة في الحلقة النقاشية الأولى عن راهن الرواية العربية ومستقبلها عددا من المحاور من بينها: “تنويعات الرواية العربية في لحظتها الراهنة والإشكاليات الفنية، والرواية والعالم الرقمي الجديد، وانفتاح النص الروائي، ومفهوم الرواية الجديدة، ومستقبل الرواية”.

txt

"منتدى أوراق"| يسري عبد الله: عملية "سيناء 2018" جففت منابع الإرهاب بأرض الفيروز

يأتي منتدى "أوراق" للكاتب والناقد الكبير د.يسري عبدالله تعزيزا للمعنى وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، بمقر صحيفة " الدستور" تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية وروافد قوتها الشاملة وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

وتعقد الندوة في مقر صحيفة الدستور ١٦ شارع مصدق، الدقي، بالقرب من محطة مترو الدقي. والدعوة عامة..

منتدى أوراق راهن الرواية العربية ومستقبلها الدكتور يسري عبدالله سلوى بكر أحمد صبري أبو الفتوح لنا عبدالرحمن حمدي الجزار

الأكثر قراءة

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بـ"رفح" الفلسطينية

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

أول صور لسيارة عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الشرقاوى: تعبت نفسيًا بعد توبيخ عادل إمام لى أثناء التصوير

موعد وقفة عرفات 2024.. ميعاد إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 لموظفي الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث