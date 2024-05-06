مستقبل الرواية العربية.. ندوة جديدة في منتدى أوراق بـ"الدستور" الخميس

يعقد منتدى"أوراق" بمؤسسة الدستور في السابعة من مساء الخميس، ندوة أدبية ونقدية عن (راهن الرواية العربية ومستقبلها) يقدمها الكاتب والناقد د.يسري عبدالله، ويشارك فيها المبدعون (سلوى بكر، أحمد صبري أبو الفتوح، د.لنا عبدالرحمن، وحمدي الجزار).

وتطرح الندوة في الحلقة النقاشية الأولى عن راهن الرواية العربية ومستقبلها عددا من المحاور من بينها: “تنويعات الرواية العربية في لحظتها الراهنة والإشكاليات الفنية، والرواية والعالم الرقمي الجديد، وانفتاح النص الروائي، ومفهوم الرواية الجديدة، ومستقبل الرواية”.

يأتي منتدى "أوراق" للكاتب والناقد الكبير د.يسري عبدالله تعزيزا للمعنى وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، بمقر صحيفة " الدستور" تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية وروافد قوتها الشاملة وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

وتعقد الندوة في مقر صحيفة الدستور ١٦ شارع مصدق، الدقي، بالقرب من محطة مترو الدقي. والدعوة عامة..