التضامن تحدد إجراءات الحصول على مبادرة لا أمية مع تكافل

اكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة « لا أمية مع تكافل» تستهدف مستفيدى برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث تعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين، ويتم العمل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأضاف الوزارة عبر موقعها الالكتروني، أن المبادرة تستهدف عدد من الاهداف وهى:-

المشاركة الفعالة في القضاء على الامية فى مصر من خلال محوامية مستفيدى تكافل وكرامة.

التمكين الاقتصادي 20% من خريجى المبادرة من خلال فرص التشغيل والمشروعات الصغيرة.

اما عن الشـروط والاحكام، أكدت الوزارة انه لابد وان تكون الفئة العمرية للمستفيد من سن 16 سنة فيما اعلى بالنسبة للاميين.

اجراءات التسجيل:-

اشارت الى أنه يتم التسجيل هى:-

تسجيل رغبة الاشتراك في فصل دراسي لمدة ثلاث شهور او ست شهور.

صورة البطاقة.

التوجه لرئيس الوحدة الاجتماعية.

التنسيق مع الرائدات الاجتماعيات والتى لابد أن تكون حاصلة على مؤهل عال او متوسط او فوق متوسط فى حالة الرغبة فى الاشتراك كميسر للفصل( مدرس).

اما عن الانجازات، أوضحت أنها قامت بمحو امية 1،100،000 بالشراكة مع كافة الجهات الشريكة من مستفيدي تكافل وكرامة.

الاعتماد على 27 مدرب من مديريات التضامن الاجتماعي من مركز سرس الليان التابع لليونسكو.

اعداد حقيبة تعليمية للاسوياء وذوى الاحتياجات الخاصة.

تشغيل ما يقرب من 12 الف ميسر بمكافاة من وزارة التضامن الاجتماعي او هيئة تعليم الكبار.

وفي سياق آخر أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي ندوات تثقيفية وتوعوية لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج هذا العام على مستوى جميع المحافظات؛ لتوعية الحجيج بإرشادات مناسك الحج.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات، الذين يبلغ عددهم 7500 حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها الوزارة.