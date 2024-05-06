فرنسا: التهجير القسري لسكان رفح يشكل جريمة حرب بموجب القانون

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الاثنين، معارضة فرنسا الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث لجأ أكثر من 1.3 مليون شخص في حالة من الضيق الشديد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إنه كرر هذه الرسالة خلال زيارته إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، كما كرر رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون هذه الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس.

وتابع “كما تود فرنسا أن تشير إلى أن التهجير القسري للسكان المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي”، وذلك بحسب بيان للخارجية الفرنسية.

واضاف “إن موقفنا واضح يجب إطلاق سراح الرهائن فورًا ويجب أن يوفر وقف إطلاق النار الدائم الحماية التي يحتاجها السكان المدنيون”.