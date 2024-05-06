الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فرنسا: التهجير القسري لسكان رفح يشكل جريمة حرب بموجب القانون

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الاثنين، معارضة فرنسا الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث لجأ أكثر من 1.3 مليون شخص في حالة من الضيق الشديد. 

وقال وزير الخارجية الفرنسي إنه كرر هذه الرسالة خلال زيارته إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، كما كرر رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون هذه الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس.

وتابع “كما تود فرنسا أن تشير إلى أن التهجير القسري للسكان المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي”، وذلك بحسب بيان للخارجية الفرنسية.

واضاف “إن موقفنا واضح  يجب إطلاق سراح الرهائن فورًا ويجب أن يوفر وقف إطلاق النار الدائم الحماية التي يحتاجها السكان المدنيون”.

txt

بوريل: أوامر الإخلاء الإسرائيلية للمدنيين في رفح الفلسطينية تنذر بالأسوأ

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه رفح إسرائيل إيمانويل ماكرون بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

تعرف على عقوبة عصام صاصا بعد دهس شابًا بسيارته

بعد تصدر الترند.. ما أسباب وفاة شريف نايل؟

كواليس مقتل أجنبي في مطعم بمدينة نصر

"قتلوه ودفنوه في بيته".. كشف لغز جريمة عجوز الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح