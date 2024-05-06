مكافحة الفساد الفلسطينية: دور مصر مهم ومحورى ومركزى على كل المستويات

قال رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن الدولة الفلسطينية ستعمل على التعاون والتنسيق بشكل مستمر مع مصر خلال فترة رئاسة فلسطين للدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأضاف رضوان في تصريح "إن فلسطين تنظر دائما إلى الدور المصرى على كل المستويات كدور مهم ومحورى ومركزى، لذلك وضعت الدولة الفلسطينية خططا للعمل خلال رئاستها الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد".

تعزيز تجربة العمل العربي المشترك من أجل مكافحة الفساد

وأكد رضوان أنه رغم الظروف الحالية التي تمر بها فلسطين من المجازر التي ترتكبها إسرائيل وحصار الضفة الغربية وقرصنة الأموال؛ إلا أن هناك إرادة سياسية لتحدي كل هذه الظروف والوصول إلى نموذج يؤدي للمزيد من تعزيز تجربة العمل العربي المشترك من أجل مكافحة الفساد.

وأردف: "إنه سيكون هناك العديد من الأنشطة خلال رئاسة فلسطين للدورة الخامسة من المؤتمر، وسيتم تبادل اقتراحات الأشقاء العرب لنقل التجارب الفضلى من دولة إلى أخرى، حتى تكون هناك استفادة متبادلة من التجارب التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد".

أهمية دور التكنولوجيا في عمليات الإبلاغ عن أفعال الفساد

وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، إلى أن عالم اليوم يختلف كثيرا عن الماضي، حيث يجرى تنظيم الإجراءات وفق بيئة من التكنولوجيا، وقال: "هناك انتقال واضح لمسألة تقديم الخدمات عبر البيئة التكنولوجية".

وأشار في السياق إلى أهمية دور التكنولوجيا في عمليات الإبلاغ عن أفعال الفساد وأعمال البحث والتحري والتحقيقات بجرائم الفساد، والعابرة للحدود منها"، قائلا: "التكنولوجيا تكشف التعاملات المشبوهة وغير المشروعة وتأثير ذلك على الاستثمارات بالدولة".

وتطرق الوزير الفلسطيني إلى دور الرقمنة في تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين وتسهل مراقبة الدولة وتثبتها من نزاهة تقديم تلك الخدمات والاستفادة منها.

وقال: "دور التكنولوجيا توفر إتاحة المعلومات وتسهل الوصول إليها من قبل الجميع؛ كأداة لتعزيز الشفافية"، منوهًا كذلك إلى أهمية إقرار تشريعات تعزز دور التكنولوجيا في إدارة الشأن العام واعتماد الدول عليها.