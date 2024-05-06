الإثنين 06 مايو 2024
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حوادث

بعد فتاة ملاهي أكتوبر.. مرجيحة تقتل طفلة في أطفيح

جريدة الدستور

هشمت "مرجيحة" رأس طفلة في مدينة أطفيح اثناء الاحتفال بأعياد شم النسيم حيث سقطت منها واثناء نهوضها، تحركت المرجيحة عائدة لتصطدم برأسها مسببة لها نزيفا وتهشما بالجمجمة وسط صرخات الأهالي والأطفال. 

 تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية امن الجيزة إخطارا من مركز شرطة أطفيح بمصرع طفلة نتيجة تهشيم "مرجيحة" لرأسها اثناء لعبها، وفور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة، وجه بسرعة فحص البلاغ وانتقلت على الفور قوة من مركز أطفيح برئاسة المقدم محمد مختار رئيس المباحث، وتبين من الفحص اصابة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بتهشم بالجمجمة نتيجة ارتطام رأسها بـ"مرجيحة" حديدية ضخمة. 

 

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قرار جديد من النيابة بشأن واقعة "قطار الموت" فى ملاهى أكتوبر

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"اللهو مع الموت".. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة رحاب داخل قطار الملاهى

نتائج التحريات

وأشارت التحريات الى سقوط الطفلة من المرجيحة، وأثناء قيامها مرة اخرى عادت المرجيحة فصدمت رأسها ونظرا لأنها من الحديد الضخم وصغر سن الطفلة، سببت لها جرحا غائرا وتهشما بعظام الجمجمة وتم نقل الطفلة الى المستشفى الا انها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

فتاة ملاهي أكتوبر مرجيحة تقتل طفلة أطفيح مرجيحة طفلة شم النسيم

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