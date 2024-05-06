الاحتلال يلقى منشورات على أهالى رفح قبل العملية العسكرية (تفاصيل)

نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، تسجيلًا مصورًا لعملية إطلاق نحو عشرة صواريخ من مدينة رفح نحو معبر كرم أبوسالم، وظهرت فيه إحداثيات موقع الإطلاق، وهي 31.2554 34.2619، حسب بيان المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ووفق الخرائط، فإن تلك الإحداثيات تقع في الطرف الجنوبي الشرقي من مدينة رفح، في موقع قريب من معبر رفح على الحدود المصرية، وعلى بعد 3.5 كيلومتر من معبر كرم أبوسالم.

منشور قوات الاحتلال الإسرائيلي - الصورة من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

منشورات قوات الاحتلال

أما صباح اليوم، الإثنين، فقد ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات على المناطق الشرقية في مدينة رفح، الأول يتضمن خريطة للشكل الذي باتت عليه منطقة «المواصي» الإنسانية، بعد قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي توسيعها، وأصبحت تشمل مناطق من مدينة دير البلح وخان يونس، وتمتد من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح شمالًا ومن مركز مدينة خان يونس شرقًا إلى المربعات 66 و86 جنوبًا قرب الحدود مع مصر.

وقبل إلقاء تلك المنشورات، قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف المناطق الشمالية من المدينة في وقت متأخر من مساء الأحد، خاصة عدة أبنية سكنية في حي «الحشاش».

منشور قوات الاحتلال الإسرائيلي - الصورة من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

جاء ذلك تزامنًا مع إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أنه بدأ إجلاء المدنيين من شرق رفح إلى منطقة إنسانية موسعة جديدة تشمل المواصي وأجزاء من خان يونس ووسط غزة.

ودعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بيانها، السكان الخاضعين حاليًا تحت سيطرة قوات المقاومة الفلسطينية "حماس" إلى الإخلاء مؤقتًا من الأحياء الشرقية لرفح إلى المنطقة الجديدة، حيث سيتم تنفيذ عملية الإخلاء على مراحل وفقًا لتقييمات الوضع المستمرة.