كان يرى نفسه ممثلًا فاشلًا .. 3 محطات سينمائية فى مشوار صالح سليم

لعبت شخصية صالح سليم ووسامته وشعبيته في النادي الأهلي دورًا كبيرًا في جعل السينما تلهث وراء شهرته، رغم أن التمثيل لم يكن هدفًا لصالح سليم الذي تحل اليوم الذكرى الـ22 لرحيله.

التحاق صالح سليم بالتمثيل بدأ أثناء جلسة مع أصدقائه عمر الشريف وأحمد رمزي وكمال الشيخ وهنري بركات في حديقة النادي وخلال الجلسة حاول أحمد رمزي إقناع صالح سليم بالتمثيل وكان رد المايسترو صادما وقال: "أنا لا أعرف أمثل ولا أحب التمثيل ولا حتى اللي بيمثلوا".

1.السبع بنات 1961

وبعد مشاركته مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية بروما 1960 وهزيمة المنتخب 1-6 تأثرصالح سليم نفسيا وانعزل في منزله لفترة وحاول أحمد رمزي إخراجه من أزمته فدعاه إلى منزله للسهر معا وأثناء الحديث بينهما حضرالمخرج عاطف سالم الذي طلب من صالح سليم التمثيل في فيلم السبع بنات مع أصدقائه أحمد رمزي وسعاد حسني ونادية لطفي وتكرر رفض صالح سليم وخلال الحوار كان اتصالا تليفونيا من نادية لطفي التى كررت طلب عاطف سالم وداعبها صالح سليم بسؤالها عن الأجر الذي سيحصل عليه فرد عاطف سالم قائلا 150 جنيها وقدم له 50 جنيها عربونا واتفقا على يقوم بإرسال العقد إليه في اليوم التالي وبعد تفكيرطوال الليل فكر صالح في التراجع وإعادة المال إلى عاطف سالم لكن هذه المرة تدخلت سعاد حسني وطلبت منه التمثيل معها وأكدت له أنا أهلاوية كبيرة ووافق صالح سليم ودخل الاستديو للمرة الأولى بعدما تعلم من حسين رياض كيفية أداء الشخصية.

شارك صالح سليم في فيلم السبع بنات كضيف شرف وكتب على البوستر الدعائى للفيلم لاعب الكرة صالح سليم لاستغلال شعبيته رغم أن دوره كان صغيرا.

2.الشموع السوداء 1962

في عام 1962 خاض صالح سليم تجربته الثانية في عالم التمثيل عندما شارك نجاة الصغيرة بطولة فيلم الشموع السوداء من إخراج عزالدين ذو الفقار بمشاركة مجموع من النجوم أمثال أمينة رزق وفؤاد المهندس وصلاح سرحان ملك الجمل.

الغريب أن المطرب والفنان الراحل عبداللطيف التلبانى كان مرشحا لبطولة فيلم الشموع السوداء لكن المخرج رفضه ووجد أن صالح سليم أنسب للدور بسبب طبيعة ملامحه الجادة وكان عزالدين ذو الفقار على حق وحقق صالح سليم نجاحا باهرا في الشموع السوداء.

مع نجاة الصغيرة في فيلم الشموع السوداء

3.الباب المفتوح 1963

بعد نجاح صالح سليم في فيلم الشموع السوداء وقف صالح سليم أمام فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية في فيلم الباب المفتوح عام 1963 الذي أخرجه هنري بركات وشارك في بطولته حسن يوسف ومحمود مرسي وشويكار ومحمود الحديني ولعب صالح سليم دور حسين صديق شقيق ليلى الذي يقع في غرامها في الوقت الذي تقع فيه حبيبته تحت سيطرة والدها وتفقد ثقتها في المجتمع ويسعى هو لاخراجها إلى العالم وأن تتحرر من كل قيودها وإيجاد نفسها بعيدا عن الآخرين.

بعد فيلم الباب المفتوح رفض صالح سليم كثير من العروض السينمائية وكان يردد دائما أنه يرى نفسه غير ناجح على صعيد التمثيل والمجال الفني.