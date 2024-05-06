تكثيف الأعمال بالمراكز التكنولوجية.. استعدادات انطلاق قانون التصالح بالقاهرة

أجرت محافظة القاهرة استعدادات خاصة قبيل انطلاق قانون التصالح الجديد بتكثيف الأعمال داخل المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة.

واستعد 37 مركز تكنولوجي لاستقبال طلبات المواطنين في التصالح.

تشديدات واضحة من أجهزة الدولة بالتيسير على المواطنين

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ود. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة والتي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وينتظر غدا بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.

تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

متابعة متواصلة لملف التصالح وذلك لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.

تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

تدريب العاملين

وأنهت محافظة القاهرة تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات قبيل انطلاق قانون التصالح الجديد

استخدم كل الوسائل منها شبكات التواصل للإعلان عن المستندات

ووجهت محافظة القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.

القانون منطبق على المخالفين حتى يوم 15/10/2023

يتيح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.