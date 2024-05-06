الصدام الأول.. الأهلي يواجه الزمالك في نصف نهائي دوري السلة

تبدأ اليوم المواجهات بين الأهلي والزمالك، في الدوري نصف النهائي لبطولة دوري كرة السلة للرجال، في التاسعة مساء، بصالة برج العرب بالإسكندرية .

ومن المقرر إقامة المباراتين الثانية والثالثة يومي الأربعاء والجمعة المقبلين، وفي حالة عدم فوز فريق بالمباريات الثلاث سيلتقي الفريقان للمرة الرابعة يوم الأحد المقبل، وإذا احتاج الأمر إلي مباراة فاصلة ستقام يوم الإثنين المقبل.

كان الأهلي بقيادة مدربه الإسباني أوجستي بوش قد احتل المركز الثاني في دوري السوبر خلف الاتحاد السكندري برصيد برصيد 25 نقطة من الفوز في 11 مبارة وخسارة ثلاث مباريات .

وحسب نظام البطولة التقي الأهلي في الدور ربع النهائي فريق الاتصالات الذي احتل المركز السابع في دوري المحترفين ولم يجد الأهلي صعوبة في الفوز بثلاث مباريات متتالية بنتائج 83 – 70 و89 – 69 و63 – 57 .

وبعيدا عن الدوري نجح فر يق الأهلي في التأهل لنهائيات دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بسهولة بمجموعة النيل في التصفيات التي أقيمت بالقاهرة لكنه خسر بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 65 -68 .

في المقابل احتل الزمالك بقيادة وائل بدر المركز الثالث في دوري المحترفين برصيد 24 نقطة من الفوز في عشر مباريات وخسارة أربع مباريات وفي الدور ربع النهائي تخطى فريق سموحة بالفوز في ثلاث مباريات متتالية كانت نتائجها 77 – 60 و68 -65 و87 – 56 .

وفي المقابل فشل الزمالك في التأهل لنهائي بطولة كأس مصر بعدما خسر في الدور نصف النهائي أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 68 – 76 واكتفي بالحصول على المركز الرابع بعد الهزيمة أمام الجزيرة 77 – 67 .

يذكر أن المواجهة الأخرى في الدور نصف النهائي لدوري السلة ستجمع فريقى الاتحاد السكندري والجزيرة وسيلتقيان أيام 24 و25 و27 مايو الجاري .