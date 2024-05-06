أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة خلال تشاجرهم مع بعضهم بسبب معاكسة فتاة داخل كافية بالمقطم، تم ضبط طرفى المشاجرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 10 في مشاجرة داخل كافيه بالمقطم

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة ومصابين داخل كافية كائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين 3 أشخاص و7 أشخاص أخرين يعملون بالكافية جميعهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة لقيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة فتاة من الطرف الثانى، تعدى خلالها الطرفين بالضرب على بعضهم البعض مما أدى إلى حدوث إصابتهم، تم ضبط طرفى المشاجرة.

وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.