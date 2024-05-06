الإثنين 06 مايو 2024
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حوادث

القبض على سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالنزهة

ارشيفية
ارشيفية

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالنزهة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالنزهة

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بحادث تصادم ووفاة سيدة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور سيدة مقيمة بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة ميكروباص ولاذ قائدها بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتها بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاتها.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن ضبط السيارة وقائدها لا يحمل رخصة قيادة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وعلل هروبه خوفًا من الأهالى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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