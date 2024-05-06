نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم فى "أنقرة" لتوقيع بروتوكول تعاون مع نقابة العدالة التركية

في إطار التعاون المشترك والعلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، ومن أجل تبادل الخبرات، استجابت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، والمتابعة لاتحاد عمال مصر لدعوة رئيس النقابة العامة للعدالة في تركيا نياط دوجلر، وهي الزيارة التي شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب التركي من أجل تبادل الخبرات.

وتأتي تلك الزيارة كأول جولة خارجية لرئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم استكمالًا للجولات الداخلية، وذلك لدعم وجود النقابة على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يحقق لأعضاء النقابة تمثيلا قويا بالمحافل الدولية، ويعزز الجهود الشعبية التي تقوم بها النقابة لدعم الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتزامن زيارة النقابة العامة إلى "أنقرة" بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلى تركيا.

وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم: جرى العمل على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة ونظيرتها التركية لدعم وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتطوير الأداء المهني للأفراد المنتمين للنقابة، كما حرصت النقابة على نقل الصورة إلى الجانب التركي حول الجهود المبذولة بالجمهورية الجديدة والمتعلقة بتطوير المحاكم ومشروع التحول الرقمي وتمكين المرأة، حيث تم عرض كل الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكانت السبب في تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما لاقي أعجاب الجانب التركي خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة لأول مرة في مناصب قضائية، وكذلك دعم المرأة العاملة مع توفير بيئة عمل آمنة تضمن لها تحقيق مبدأ المساواة، وهو ما تحدث عنه رئيس نقابة العدالة التركية معربًا عن بالغ تقديره لجهود الرئيس المصري في المنطقة من أجل إحلال السلام.

رئيس النقابة: العلاقات التاريخية بين البلدين ما زالت راسخة بفضل جهود الرئيس السيسي



واستكمل البيان: زيارة النقابة تتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكانت فرصة عظيمة أن نعرض تجربة الجمهورية الجديدة، التي تحظي بسمعة طيبة لدي الجانب التركي وهناك تقدير واحترام للدور بالغ الأثر الذي تقوم به مصر تجاة القضية الفلسطينية وجهود دعم الأشقاء في المنطقة، والدور الكبير الذي تقوم به مصر من أجل إحلال السلام بالمنطقة، خاصة وأن العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا تمتد لسنوات ونجني الآن ثمار التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي نطمح أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ15 مليار دولار مثلما أكد الجانبان المصري والتركي خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان للقاهرة.

وحضر توقيع البروتوكول من الجانب التركي كل من: نياط دوجلر، رئيس نقابة العدالة التركية، محمد رستم، نائب الرئيس، محمد كساب نائب الرئيس، عيسى جسار، نائب الرئيس للشئون المالية.



وضم الوفد المصري كلًا من: كريم حسين محمد عبدالباقي، رئيس النقابة، أحمد إبراهيم توفيق، الأمين العام، ماجد رشاد عبدالعزيز أمين الصندوق، علي عبدالناصر، نائب رئيس النقابة، أماني أبو العينين، رئيس لجنة المرأة، نجوى رمضان، نائب رئيس لجنة المرأة.

وحرصت النقابة على أن يتم عرض إنجازات "الجمهورية الجديدة" في ملف تمكين المرأة من خلال العناصر النسائية النقابية المشاركة بالوفد المصري، حيث أعربت "نجوي رمضان" عن بالغ تقديرها لعودة العلاقات المصرية التركية، مؤكدة أن العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين أنما تؤكد اعتزاز الشعبين المصري والتركي بقوة وتاريخ العلاقة الممتدة منذ سنوات، وقد حرصنا خلال اللقاء على عرض تجربة "تمكين المرأة"، خاصة وأنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تم العمل على تمكين المرأة من المناصب القضائية، سواء على مستوى "مجلس الدولة" و"النيابة العامة"، وكذلك ومشروع التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة إلى الجمهور وهو ما يجعل مصر بيئة مثالية للاستثمار الاجنبي الذي يهتم بالمقام الأول بالتشريعات، والتي يضمن معها المستثمر أموالة، وقد أصبحت مصر الآن بيئة جاذبة، كما عرضنا تجربة النقابة العامة في تطوير أداء الزملاء النقابيين باللجان النقابية وهو المشروع الذي عملنا عليه الفترة الماضية ومستمرون.

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون