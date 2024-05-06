56 مليون جنيه حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بشبين الكوم وتلا بالمنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بأن جملة الاستثمارات بمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مركزى ومدينتى تلا وشبين الكوم بلغت ما يزيد على 56 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024 موزعة على 4 قطاعات وهى (الطرق والنقل، الكهرباء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، تحسين البيئة)، مؤكدًا أن المنوفية قد شهدت طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية التي تضم المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التي تمس حياة المواطنين، لافتًاإلى أنه يتابع باستمرار معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وذلك من خلال جولاته الميدانية لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه الأعمال ولضمان نهو كل المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية أنه فيما يخص الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة تلا، فقد تم الانتهاء من رصف ورفع كفاءة 3 شوارع رئيسية بالمدينة وهى شارع الجلاء بداية من مسجد الشبكة وحتى مول زمزم، شارع النقراشي مع جبانة الأقباط بداية من ماكينة حبيب وحتي المعهد الديني، شارع بورسعيد مع شارع البطل أحمد عبدالعزيز بداية من شارع أبوعامر وحتي خلف الاستراحة، كما تم دعم الحملة الميكانيكية بإجراء صيانات لمعدات الحملة بقري المركز ورفع كفاءتها وشراء مهمات ومعدات إنارة بتلا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من توصيل مرافق للمدارس والمحطة الوسيطة بمدينة تلا، فضلًا عن إقامة 2 سوق حضارية إحداهما بشارع أحمد عرابى خلف الجمعية التعاونية بطاقة 20 كشكا والآخر بشارع الشبكة أمام مركز معلومات المرافق بطاقة 36 كشكا، وجار إنشاء عمارة إسكان اقتصادى بجوار دار المسنين بمدينة تلا.

وفيما يخص الخطة الاستثمارية بمركز شبين الكوم، أضاف المحافظ أنه قد بلغت نسب تنفيذ الأعمال 100%، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد 400 عمود إنارة بالطرق الرئيسية بمدينة شبين الكوم بالإضافة إلى شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة، كما تم شراء وتوريد قلاب 20 طنا ودعم منظومة النظافة بشراء 65 صندوق قمامة و2 موتور شفط مياه، وكذا دعم الحملة الميكانيكية بإجراء صيانات لمعدات الحملة بقري المركز ورفع كفاءتها، فضلًا عن توصيل المرافق لـ3 مدارس وشراء وتوريد معدات حماية مدنية للوحدة المحلية لمركز مدينة شبين الكوم.

ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بضرورة تكاتف الجهود مع كل الجهات والقطاعات المختلفة والمتابعة المستمرة والميدانية لكل المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة تحقيقًا للصالح العام.

ويتم ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانطلاقا من جهود الدولة للعمل علي توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية وتنفيذ المشروعات الخدمية المستهدفة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإحداث التنمية الشاملة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.