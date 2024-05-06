الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

هل تزيد الحرارة والرطوبة من أعراض التهاب مجرى الهواء؟

التهاب مجرى الهواء
التهاب مجرى الهواء

في الظروف الحارة والرطبة، قد يعاني الأفراد المصابون بالربو من زيادة التهاب مجرى الهواء وإنتاج المخاط، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض وضيق التنفس، ويمكن لهذه العوامل البيئية أن تؤدي إلى تفاقم الالتهاب الكامن المرتبط بالربو وتساهم في تراكم المخاط في الشعب الهوائية، مما يزيد من إضعاف وظيفة الجهاز التنفسي.

دراسة جديدة تكتشف علاج لحالات الربو وتصلب الشرايين

وتتضمن إدارة التحكم في الربو في الظروف الحارة والرطبة الترطيب، وتكييف الهواء، وتقنيات تنظيف مجرى الهواء، والعلاج بالاستنشاق، وتجنب المثيرات، ومراقبة الأعراض للتحكم الأمثل وتحسين صحة الجهاز التنفسي.

الترطيب

يعد الترطيب الكافي أمرًا ضروريًا للحفاظ على وظيفة الجهاز التنفسي المثلى ومنع تراكم المخاط في الشعب الهوائية. يساعد شرب الكثير من الماء على إبقاء بطانات مجرى الهواء رطبة ويسهل إزالة المخاط. اهدف إلى شرب السوائل طوال اليوم، خاصة في البيئات الحارة والرطبة، للبقاء رطبًا وتعزيز صحة الجهاز التنفسي.

تكييف الهواء

استخدم تكييف الهواء لخلق بيئة داخلية باردة ومريحة. يساعد تكييف الهواء على تقليل مستويات الرطوبة في الأماكن المغلقة ويوفر الراحة من الحرارة، مما قد يخفف من التهاب مجرى الهواء وإنتاج المخاط. قضاء الوقت في الأماكن المكيفة يمكن أن يساعد في تقليل تأثير الظروف الحارة والرطبة على أعراض الربو.

يقول الدكتور آر كيه تشوبرا، دكتوراه في الطب (الطب)، دكتوراه في الطب (طب الجهاز التنفسي)، استشاري أول طب الجهاز التنفسي، عيادة روبي هول، بيون، "ادمج تقنيات تنظيف مجرى الهواء في روتينك اليومي للمساعدة في تخفيف وطرد المخاط من الشعب الهوائية. يمكن أن تساعد تقنيات مثل السعال المتحكم فيه، وقرع الصدر، والتصريف الوضعي في إزالة المخاط الزائد، وتحسين تدفق الهواء، وتقليل أعراض الجهاز التنفسي. استشر أخصائي الرعاية الصحية أو معالج الجهاز التنفسي لتعلم التقنيات المناسبة لاحتياجاتك الفردية.

التهاب مجرى الهواء ضيق التنفس الجهاز التنفسي تفاقم الالتهاب الكامن البيئات الحارة

مواد متعلقة

حالة الطقس في شم النسيم ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم الأحد 5 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

أول إجراء ضد عصام صاصا بعد دهسه شابًا بسيارته على الدائرى

عصام صاصا يدهس شابًا بسيارته على الطريق الدائرى.. هل هرب من موقع الحادث؟

"عودة الفرعون".. ماذا قالت صحف إنجلترا عن تألق محمد صلاح أمام توتنهام؟

إنهاء أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى ينتظر نتيجة "المحاولات الودية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

صور

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح