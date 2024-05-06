بالتزامن مع شم النسيم.. سعر تذكرة حديقة الأزهر 2024

يبحث الكثيرون عن سعر تذكرة حديقة الازهر، بمناسبة أعياد شم النسيم، لقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة وسط المساحات الخضراء، باعتبارها من أشهر الحدائق في القاهرة الكبرى، بل وأحيانًا يأتي إليها البعض من محافظات أخرى للاستمتاع بالجو اللطيف خلال أعياد الربيع.

سعر تذكرة حديقة الأزهر

وقد زاد البحث خلال الساعات الأخيرة عبر محرك البحث جوجل عن سعر تذكرة حديقة الازهر، وهو ما يرصده الدستور في التقرير التالي.

وصل سعر تذكرة الدخول إلى حديقة الأزهر نحو 40 جنيها للكبار و30 جنيها للأطفال فى أيام الأعياد، بينما تكون 30 جنيها للكبار و20 جنيها للصغار فى أيام الجمعة والسبت و25 جنيه للكبار و15 جنيه للأطفال فى الأيام العادية، وفقًا لما حددته إدارة الحديقة ويتم وضع منشور بأسعار التذاكر بجوار شباك التذاكر.

مواعيد عمل حديقة الأزهر

يبدأ الموظفون والعمال بحديقة الأزهر بفتح أبوابها للزائرين من الساعة 9 صباحا وحتى 11 مساءً في يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، وفي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء تكون المواعيد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، وتزدحم الحديقة بالزوار في الإجازات الرسمية والاعياد باعتبارها من اشهر حدائق القاهرة.

حديقة الأزهر

تم افتتاح حديقة الأزهر عام 2003، وتعتبر من أهم الحدائق في محافظة القاهرة وبلغتمساحتها 82 فدانا أي ما يعادل 330 ألف متر مربع بتكلفة بلغة 30 مليون دولار.

وكانت المنطقة، التى تم بناء حديقة الأزهر فيها في الماضي مكانا للنفايات واستمرت تستقبل النفايات لحوالى ما يقرب من 1000 عام وتم الإعلان عن مشروع تحويل المكان الخاص بالنفايات إلى حديقة كبرى في عام 1984 وافتتحت للزائرين في عام 2005 واستمر إنشاؤها لمدة 7 أعوام بقيمة إجمالية تزيد على 100 مليون جنيه تحملتها مؤسسة أغاخان للعمارة الإسلامية.

وتم اعتبارها واحدة من أكبر ستين مكانا عاما في العالم وتم إنشاء الحديقة بواسطة برنامج دعم المدن التاريخية التابع لصندوق الآغا خان للثقافة، وهو كيان تابع لشبكة الآغا خان للتنمية.