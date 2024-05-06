توصيات فنية لمزارعى البرقوق والمشمش خلال شهر مايو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصولي البرقوق والمشمش مراعاتها، خلال شهر مايو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
- جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة
- يتم رش مبيد حشري كل عشرة أيام لمكافحة الذبابة ووقف الرش قبل الجمع بمدة كافية
ثانيا: التسميد
أولا: تسميد أشجار البرقوق التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر+ 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم
الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرش الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل 750جم استيموفول / 600 لتر ماء
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 15 لترا/ الشجرة
السنة الثانية 18 لترا/ الشجرة
السنة الثالثة 20 لترا/ الشجرة
السنة الرابعة 25 لترا/ الشجرة
السنة الخامسة 35 لترا/ الشجرة
السنة السادسة 45 لترا/ الشجرة
السنة السابعة 55 لترا/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع)
30 دقيقة ري دون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الأحمر والاناسيا (ثاقبات براعم الخوخ)
- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب وتتم مقاومتها كما سبق
- مكافحة الاكاروسات كما سبق
- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق البرقوق وخنافس القلف كما سبق
- مكافحة أعفان الثمار كما سبق
- مكافحة البياض الدقيق كما سبق
- لطعة ثمار البرقوق ومرض تثقب أوراق البرقوق كما سبق
- مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق