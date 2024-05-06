الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

توصيات فنية لمزارعى البرقوق والمشمش خلال شهر مايو

مشمش
مشمش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصولي البرقوق والمشمش مراعاتها، خلال شهر مايو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
- جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة
- يتم رش مبيد حشري كل عشرة أيام لمكافحة الذبابة ووقف الرش قبل الجمع بمدة كافية 
ثانيا: التسميد
أولا: تسميد أشجار البرقوق التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر+ 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم
الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرش الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل 750جم استيموفول / 600 لتر ماء
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 15 لترا/ الشجرة 
السنة الثانية 18 لترا/ الشجرة 
السنة الثالثة 20 لترا/ الشجرة 
السنة الرابعة 25 لترا/ الشجرة 
السنة الخامسة 35 لترا/ الشجرة 
السنة السادسة 45 لترا/ الشجرة 
السنة السابعة 55 لترا/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع)
30 دقيقة ري دون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الأحمر والاناسيا (ثاقبات براعم الخوخ)
- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب وتتم مقاومتها كما سبق
- مكافحة الاكاروسات كما سبق
- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق البرقوق وخنافس القلف كما سبق
- مكافحة أعفان الثمار كما سبق
- مكافحة البياض الدقيق كما سبق
- لطعة ثمار البرقوق ومرض تثقب أوراق البرقوق كما سبق 
- مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصولي البرقوق والمشمش خلال شهر

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