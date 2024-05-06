توصيات فنية لمزارعى البرقوق والمشمش خلال شهر مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصولي البرقوق والمشمش مراعاتها، خلال شهر مايو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

- جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة

- يتم رش مبيد حشري كل عشرة أيام لمكافحة الذبابة ووقف الرش قبل الجمع بمدة كافية

ثانيا: التسميد

أولا: تسميد أشجار البرقوق التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر+ 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم

الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

الرش الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل 750جم استيموفول / 600 لتر ماء

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 15 لترا/ الشجرة

السنة الثانية 18 لترا/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لترا/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لترا/ الشجرة

السنة الخامسة 35 لترا/ الشجرة

السنة السادسة 45 لترا/ الشجرة

السنة السابعة 55 لترا/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع)

30 دقيقة ري دون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الأحمر والاناسيا (ثاقبات براعم الخوخ)

- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب وتتم مقاومتها كما سبق

- مكافحة الاكاروسات كما سبق

- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق البرقوق وخنافس القلف كما سبق

- مكافحة أعفان الثمار كما سبق

- مكافحة البياض الدقيق كما سبق

- لطعة ثمار البرقوق ومرض تثقب أوراق البرقوق كما سبق

- مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق