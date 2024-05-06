الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الفلسطينيون يرفضون إخلاء المناطق الشرقية من رفح

رفح
رفح

قال بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن 23 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، سقطوا جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة الليلة الماضية.

ولفت "جبر" إلى أن المنطقة الشرقية لرفح والمنطقة الحدودية تشهد في العادة تحركات كثيفة للآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المناطق الحدودية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يرصد أي تقدم لتلك الآليات في اتجاه مدينة رفح، مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية فوق سماء رفح بالفعل.

وأشار إلى أن الفلسطينيين لا يزالون في المناطق الشرقية، ولم يقوموا بالإخلاء حتى هذه اللحظة بالرغم من مطالبة جيش الاحتلال بذلك.

ولفت إلى أن هناك تخوفًا في صفوف الفلسطينيين من العملية البرية العسكرية ضد مدينة رفح، خاصة أن المدينة بها أكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني، بالإضافة إلى سكان المدينة ذاتها فهم يعيشون في آخر المناطق نزوحًا في مدينة رفح ولا يجدون أماكن أخرى آمنة للنزوح إليها.

رفح الفلسطينية رفح فلسطين جنوب قطاع غزة

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