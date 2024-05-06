جيش الاحتلال: استخدام عدة وسائل لتشجيع الحركة التدريجية لإجلاء الفلسطينيين بشرق رفح

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان إنه سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام، لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدء إجلاء المدنيين الفلسطينيين من شرق مدينة رفح

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن جيش الاحتلال بدأ في إجلاء المدنيين الفلسطينيين من شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة قبل شن هجوم، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.