الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك لمنطقة إنسانية موسعة

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

 أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، وفقًا لمراسلها بشير جبر من مدينة رفح الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إننا نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة "إنسانية موسعة".

دعوة سكان شرق رفح الإخلاء الفوري والتوجه إلى المنطقة الإنسانية بالمواصي

وتابع جيش الاحتلال، في بيان نقلته القناة، أنه يدعو سكان رفح في المنطقة الشرقية إلى الإخلاء الفوري والتوجه إلى المنطقة الإنسانية بالمواصي.

وأشار "جبر"، إلى أن جيش الاحتلال أعلن أنه سيواصل ملاحقة حماس في كل مكان بغزة حتى عودة جميع الرهائن.

غزة حماس رفح الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

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