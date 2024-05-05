مصر تتحمل أعباء اللاجئين بأكثر من 10 مليارات دولار دون منح دولية

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، على ضرورة تسليط الضوء على قضية اللاجئين في مصر، مشيرة إلى أن الوضع يستدعي القلق والاهتمام.

وأوضحت الخلالي، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أن الأرقام الرسمية للاجئين تقل عن الواقع، حيث يصل عددهم إلى حوالي 11 مليونًا، وليس 9 ملايين كما يُروج.

وأشارت إلى أن هؤلاء اللاجئين يستفيدون من الخدمات المصرية المدعومة، مثل البنية التحتية والخدمات العامة، والتي يتحمل تكاليفها المواطنون المصريون، ولفتت الانتباه إلى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي تحدث فيها عن العبء الاقتصادي لاستضافة اللاجئين، مؤكدًا أن تكلفة إقامتهم تتجاوز الـ10 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يُعد ثقيلًا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكدت "الخلالي" أن مصر لم تتلق أي منح من الجهات الحكومية الدولية كمساعدة لاستضافة اللاجئين، على عكس العديد من الدول الأخرى التي تتلقى دعمًا ماليًا في هذا الشأن، وأعربت عن أسفها لهذا الوضع، مشددة على أن الشعب المصري يتحمل تكاليف استضافة اللاجئين من جيوبه الخاصة.