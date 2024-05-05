أسامة الأزهرى يهنئ الأقباط: كل عام ومصر فى أعياد وفرح ووئام

توجّه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بالتحية والتهنئة للأخوة الأقباط بجميع أطيافهم بمناسبة عيد القيامة المجيد وكافة أعياد المسيحيين.

وأضاف "الأزهري" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "داعيًا المولى عز وجل أن يجعل أرض الكنانة مصر دائمًا في أعياد وفرح مستمر ووئام وانسجام وسرور".

وأشار إلى أنه يعظم سيدنا عيسى عبدًا ونبيًا ورسولًا وملهمًا وروحًا صافية، بالإضافة إلى أنني أجد في قلبي عاطفة عظيمة تجاه سيدنا عيسى، هذا السيد الماجد الكريم المعظم كلما قرأت شيئًا من سيرته أو كلامه أو ورد اسمه على أذني أجد في نفسي عاطفة جياشة تجاهه".