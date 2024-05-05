الأحد 05 مايو 2024
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قصواء الخلالى تسلط الضوء على مخاوف المصريين من تداعيات أزمة اللاجئين (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أبرزت الإعلامية قصواء الخلالي، القضايا التي تثير قلق المواطنين المصريين، مشيرة إلى أن قضية اللاجئين باتت تمثل هاجسًا متزايدًا، مؤكدة أهمية تناول البرنامج لهذه القضايا ليعكس صدى الشارع المصري، ويوفر إجابات للأسئلة الشائكة التي تشغل بال المواطنين.

وشددت الخلالي، خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يُبث عبر فضائية "سي بي سي"، على ضرورة فهم الدولة لقدرتها على استيعاب اللاجئين دون أن يؤثر ذلك سلبًا على الأمن الداخلي أو يُحمّل القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم أعباءً إضافية.

وأشارت إلى أنه كان من الضروري إجراء دراسات مسبقة لتقييم أعداد اللاجئين في مصر، ومدى توافق ذلك مع البنية التحتية القائمة لتجنب إرهاقها.

وأضافت الخلالي: "كان يتعين على الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الواضحة لتنظيم استقبال اللاجئين، وضمان تكاملهم بشكل منظم في المجتمع".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المصريين، الذين واجهوا تحديات جمة في السنوات الأخيرة، لهم كل الحق في التعبير عن مخاوفهم تجاه هذه القضية، مؤكدة دورهم البارز في تشكيل الواقع السياسي للبلاد منذ ثورة 30 يونيو ودعمهم المستمر للدولة المصرية.

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