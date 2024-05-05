"مصيرهم أن يذوبوا".. محمد الباز: من يمول مؤسسة "تكوين"؟

تساءل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن حقيقة مؤسسة "تكوين"، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أخذتنا الضجة التى أحدثها الجدل حول طه حسين ومزاح يوسف زيدان وفراس السواح بشأن من الأهم، عن السؤال عن مؤسسة "تكوين" التي تم تدشينها من المتحف المصري الكبير في احتفالية لم تفتقد أيًا من مظاهر البذخ".

وأضاف: "لم يسأل أحد عن ماهية هذه المؤسسة، فمع احترامنا لأعضاء مجلس الأمناء الستة، لم نعرف من يمول المؤسسة ويقف خلف أنشطتها التى سنسلم أنها تنويرية، ولم نعرف أهدافه التى رصد لتحقيقها أموالًا طائلة، ولماذا ينتظم فى عضويتها مفكرون وكتاب من اتجاه واحد ليسوا فوق مستوى الشبهات الفكرية؟".

وتابع: "لم يحدد لنا أحد من أعضاء المؤسسة ماهية التنوير الذي جاءوا ليبشرونا به، ولا الإنتاج الفكري الذي سيكون من شأنه نشر التنوير، ولا الأدوات التي سيستخدمونها، خاصة أن منتجهم الثقافي الذي بدأ فى الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يثير الريبة أكثر من الطمأنينة".

وواصل: "هذه مؤسسة تفتقد الشفافية، وأعتقد أن من يحملون مشاعل التنوير حتى لو كان مريبا يجب أن يحدثونا عن أنفسهم أكثر، ويحدثونا عن العائد المادي الذي سيحصلون عليه، ويحدثونا عن مناهجهم في التنوير والتحديث أكثر، هذا إذا كانوا يريدون من الناس أن يستمعوا إليهم، وإلا فمصيرهم سيكون كغيرهم من حركات التنوير السابقة، يذوبون كما ذاب غيرهم، ولا ينال الممول إلا ضياع أمواله".