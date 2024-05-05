بعد قيادة الذكاء الاصطناعي لطائرة F16.. على من تقع المسئولية في حال الخطأ؟

تحدث اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن قيادة الذكاء الاصطناعي لطائرة f16 على متنها وزير القوات الجوية الأمريكية، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي دخل بصورة كبيرة في طيران القتال.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أنه لأول مرة يقود الذكاء الاصطناعي طائرة f16، ولكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي دخلت منذ فترة كبيرة في مجال طيران القتال والشاهد على ذلك الطيارات بدون طيار.

وتابع: "الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد أهداف وأفضل الأسلحة وإمكانيات أخرى لايمكن للبشر تحديدها، وهي نقلة كبيرة وتجربة فارقة وستحدث توفير كبير في الأطقم الطائرة".

وأوضح أن رد فعل الذكاء الاصطناعي في التحليل والقدرة على اتخاذ القرار تفوق القدرات البشرية، ولكن يبقى الأمر شائكا في مسألة في حال حدوث خطأ في إطلاق النيران، على من يقع الحساب والمسئولية، وهي مسألة قانونية يتم دراستها الآن.