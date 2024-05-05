وكيل "خطة النواب": 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة 24-25 حوالي 5.3 تريليون جنيه.

وأضاف "سالم" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن وزير المالية تحدث عن تخصيص 50% من تلك الإيرادات لبناء الإنسان ودعمه من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتمثل في 4 أرقام، حيث يتم تخصيص 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و466 مليار جنيه للاستحقاق الدستوري للصحة، والاستحقاق الدستوري للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي 465 مليارا قبل الجامعي، و140 مليار للبحث العلمي، و294 مليارا للتعليم الجامعي، موضحًا أن جملة الاستحقاق الدستوري للتعليم 999 مليار جنيه، بالإضافة إلى الأجور والتي تمثل حوالي 570 مليار جنيه.

وتابع: "الإجمالي 2.7 تريليون جنيه وهو نصف إيرادات الدولة"، مشيرًا إلى حدوث ارتفاع كبير في نسب ومعدلات التضخم أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدًا.