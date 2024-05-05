"كنائس الإسكندرية" تستقبل وفد حزب المصريين الأحرار للتهنئة بعيد القيامة

زار وفد من حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل، كنائس الإسكندرية، وذلك للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

نقل الوفد تهنئة رئيس الحزب، النائب الدكتور عصام خليل، والأمانة المركزية، إلى أساقفة الإسكندرية ورعاة الكنائس وأبنائها.

وبدأ وفد الحزب زيارته بالتوجه إلى مقر الأنبا بافلي، الأسقف العام، في كنيسة مار مينا المندرة.

ضم الوفد عضوي الهيئة العليا منى كيرلس، أمين تنظيم الإسكندرية، وأحمد علي حسن، مسئول شئون المصريين في الخليج العربي، ورافق الوفد أيمن عبدالحميد، مساعد أمين التنظيم.

وواصل وفد الحزب زياراته غدًا، حيث زار أعضاء من الأمانة كافة كنائس الإسكندرية؛ لتهنئة أبناء الكنيسة بالعيد في مختلف أنحاء المحافظة.

وقدّم قيادات وأعضاء الحزب التهاني والورود المباركة بالعيد، ونقلوا تهنئة الحزب، وفي مقدمتها تهنئة الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ والأمانة المركزية.

من جانبه، هنأ الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، جموع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، قائلا: عيد مصري وطني يجسد أبرز معاني اللحمة والوحدة الوطنية فأعياد المسلمين والأقباط واحدة والشعب كله بوتقة واحدة ونسيج واحد.

وأعرب العال، في تصريح صحفي اليوم، عن سعادته الشديدة بقدرة المجتمع المصري على مدى قرون بإفشال كافة محاولات الفتنة وشق الصف بين المسلمين والمسيحيين، مشيرا إلى أن وحدة المصريين يضرب بها المثل في التاريخ وتحت قيادة السيسي.

ولفت عضو مجلس النواب أن أبرز ما يميز عهد الرئيس السيسي، طوال العشر سنوات الماضية هو تكريس وتعزيز حالة المواطنة وتعميق الوحدة الوطنية وضرب الارهاب والتصدي لعناصره من دعاة الفرقة والفتن، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة فرصة لتعزيز الوحدة والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة من أجل ترسيخ مبادئ المواطنة خلال السنوات الماضية، وتأكيد وحدة الشعب المصري وهى حائط الصد الأول في مواجهة أي مؤامرات تستهدف الوطن أو تتوهم إمكانية النيل منه.

واختتم النائب الصافي عبدالعال، بالإشادة بقوة وتماسك الجبهة الداخلية المصرية الوطنية ولحمة المصريين مسلمين وأقباطا، والتصدي لعناصر الشر والفوضى في الداخل والخارج.