الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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البابا تواضروس لـ"قصواء الخلالى": لجوء الإنسان إلى "الماديات" فقط يجعل الحياة ناقصة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه من الضروري أن يمتلك الإنسان طاقة تسامح للبعد عن الخلاف مع الآخرين، كما أن نقص الحب في قلب الإنسان يجعله يرى العالم بشكل خاطئ.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُبث عبر فضائية "سي بي سي"، أن لجوء الإنسان إلى "الماديات" فقط يجعل الحياة ناقصة، كما أن التحدي الكبير لكل الأسر المصرية هو كيفية مواجهة الشر والانتصار عليه.

تواضروس البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة في المساء مع قصواء قصواء الخلالي

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