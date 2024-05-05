مجدي بدران: تناولوا الفسيخ بهذه الطريقة لتقليل أضراره في شم النسيم

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن لا مانع من تناول الأسماك خلال شم النسيم.

وأضاف "بدران" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "السنة دي خلونا نأكل السمك العادي المشوي أو المقلي، الفسيخ والرنجة والملوحة لها أضرار كثيرة".

وأوضح أن الملح الزائد في الفسيخ يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم ومشكلات في الفم والكلى، بالإضافة إلى زيادة الحساسية، متابعًا: "الفسيخ يؤدي إلى زيادة مادة الهيستامين التي تسبب الحساسية".

ونصح "بدران" المواطنين بعدم الإفراط في تناول الفسيخ مع ضرورة تسخينه أولًا قبل تناوله لتقليل الأضرار، وتناول الملانة وهي تشبه حمص الشام ولنوها أخضر ترفع المناعة وتقلل من ارتفاع ضغط الدم والدهون الضارة وتقللها ومضادة للأكسدة وتزيد السعادة، بالإضافة إلى تناول البصل الأخضر المضاد للأكسدة والميكروبات ويعزز المناعة ولا مانع من تناوله مع الفسيخ.