الأحد 05 مايو 2024
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كيفين جورج ميشيل: العقل المصري الذي يسعى للهيمنة على الشطرنج العالمي (فيديو)

الشاب المصري كيفين
الشاب المصري كيفين جورج ميشيل

أعرب الشاب المصري كيفين جورج ميشيل، الذي يُعد من بين أصغر اثني عشر لاعب شطرنج في العالم حاصلين على لقب أستاذ، عن طموحه لنيل لقب بطولة العالم في الشطرنج، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الاستعانة بمدربين دوليين والسفر للخارج لصقل مهاراته.

وأضاف ميشيل، في حديثه الأخير مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أنه توّج بأربعة كؤوس إفريقية وكأس مصر في رياضة الشطرنج، مؤكدًا أن اللعبة تتطلب التعليم والاهتمام، وأكد أن دعم والده كان له الأثر الكبير في تعلمه وإتقانه للعبة.

وتحدث البطل العالمي عن تدريباته المكثفة في أكاديمية متخصصة وعبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الوصول لمستويات متقدمة في الشطرنج يتطلب جهودًا متعددة.

وأشار إلى أن مصر لا تولي الشطرنج الاهتمام الكافي، مما يعيق تقدم اللاعبين المحليين، في حين أن دولًا مثل الهند، روسيا، فرنسا، السويد، وجنوب إفريقيا تُظهر اهتمامًا كبيرًا بهذه الرياضة.

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