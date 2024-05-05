محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبوتيج للتهنئة بعيد القيامة المجيد

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أبوتيج، مقدمًا التهنئة للأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ورافقه خلال الجولة النائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، ومن أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة، محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا والعميد عبدالرحمن حسين رئيس مركز ومدينة اسيوط وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف وفضيلة الشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة وممدوح حماد وكيل وزارة التموين والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ وأحمد عز الدين مصطفى مدير مكتب الشئون الدينية بالمحافظة وعزة عبدالعال مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.



المشاركة في مسيرة التنمية وتفعيل المشاركة المجتمعية

بدأت الزيارة باستقبال شعب الكنيسة للمحافظ ومرافقوه وكان في استقباله الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، وبعض آباء وكهنة الكنيسة، وقدم المحافظ التهنئة لمطران أبوتيج وجميع شعب الكنيسة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، مؤكدًا وحدة الشعب المصري والتفافه خلف قائده المحبوب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد مسيرة التنمية وصافح الشباب والأهالي معبرًا عن سعادته لتواجده في تلك المناسبة وسط شعب وأبناء الكنيسة للمشاركة في الاحتفال بالعيد.

كما قدم محافظ أسيوط التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة بعيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة وأن يعم الخير والرخاء جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى التطور والتنمية التي شهدتها قرى الريف المصري في ظل تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، مناشدًا الجميع بالمشاركة في مسيرة التنمية وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية الحقيقية ودعم خطط التنمية.

وقدم مدير الدعوة بالاوقاف، التهنئة لمطران أبوتيج وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القايمة المجيد، نيابة عن قيادات وائمة مديرية الاوقاف بأسيوط، مشيرًا إلى أهمية تلك المناسبات التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباطا لتبادل التهاني والمعايدات الجميلة في جو يسوده المحبة والسلام.

من جانبه وجه الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق له، لحرصهم على التواجد وتقديم التهاني بمناسبة العيد، مشيرًا إلى حجم الانجازات التي تحققت على ارض مصر الغالية ومحافظة أسيوط بصفة خاصة، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ساهمت في تنمية حقيقية للقرى والنجوع، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام.

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