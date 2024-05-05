الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منى الصبان: مدرسة السينما أون لاين كانت مجرد فكرة والفلسطينيون أكثر طلبًا لها

الدكتورة منى الصبان
الدكتورة منى الصبان

أكدت الدكتورة منى الصبان أستاذ المونتاج في المعهد العالي للسينما، أن فكرة مدرسة السينما أون لاين كانت مجرد ورقة قدمتها في مؤتمر في الجامعة الامريكية في بيروت خلال فترة عام 1999، وقررت عمل هذه الورقة وخلال تواجدها في بيروت طلب منها المشاركون تنفيذ الفكرة.

وأضافت منى الصبان، خلال لقاء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أن الأساتذة الذين حضروا المؤتمر هما اللي طلبوا منها تنفيذ الفكرة بعد ما قالت محتوى الورقة واعمل المدرسة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين كانوا الأكثر طلبا لتنفيذ الفكرة وخصوصا أنهم لا يستطعيون الخروج من بلادهم.

وتابع: "الفلسطينيين مش بيعرفوا يخرجوا من بلادهم، ومفيش تعليم سينما، وده هيكون تعليم أون لاين، وفي شباب يفرحوا القلب سيشارك في التجربة".

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