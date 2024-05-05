الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مؤسس كورال "الكرمل": فريقنا 90 عضوا ونشارك في احتفالات الكنائس بعيد القيامة

كورال الكرمل
كورال الكرمل

قال أندور نبيل مؤسس كورال "الكرمل"، إن اختيار اسم الكرمل لأنه جبل في فلسطين ومعناه مثمر ويتطلعون دائما لتقديم الأفضل، مضيفا: فريقنا يضم 90 فردا، وبدأنا من 10 سنوات، وكان فكرتنا نعمل حاجة مجمعة تربط كل الأعمار السنية وبندخل أي مستمع للأجواء".

وأضاف أندور نبيل، خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة دي إم سي، أن كنيسة الأساسية هي العذراء في الوراق ومعظم الكنائس التي يقدمون فيها حفلاتهم في القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أنهم كانوا يقدموا فيديوهات للكورال الخاص بهم خلال فترة جائحة كورونا على منصات السوشيال ميديا.

وقدم فريق كورال "الكرمل"، مجموعة من الترانيم والاحتفالات خلال مشاركتهم ببرنامج "السفيرة عزيزة"، احتفالا بعيد القيامة المجيد.

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