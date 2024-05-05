الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى عمار: حفلات "ليالى مصر" خطوة محمودة من "المتحدة" تؤكد ريادة مصر الفنية

الكاتب الصحفي مصطفى
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

تحدث الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عن حفلات "ليالي مصر"، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها بمثابة محاولة لإعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين الدول العربية كمنارة فنية وثقافية يهتدي بها الآخرون.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إن حفلات الربيع وليالي مصر كانت إحدى سمات الفن المصري التي أفرزت العديد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث كان هناك تنافس بين نجوم الفن في الوطن العربي للمشاركة في هذه الحفلات من أجل الوصول للجمهور الأكبر والأضخم، والذي يقدر الفن بشكل كبير.

وأشار إلى أن حفلات "ليالي مصر" خطوة محمودة من الشركة المتحدة لإعادة حفلات الربيع، ولن تكون مقتصرة على العاصمة فقط ولكنها ستجوب المحافظات خلال أعياد الربيع ويحيها كبار المطربين المصريين، مشيرا إلى أنها خلال السنوات المقبلة سيشارك بها النجوم العرب.

وتابع: "الشركة المتحدة تعمل على إعادة إحياء دور مصر التثقيفي والتنويري والفني، وتجلى ذلك من خلال مراعاة الظهور القومي لمحفل "القلعة"، واهتمامها بمهرجان الموسيقى العربيى، ونقله على الشاشات، ومهرجان الدراما العربية، وغيرها، وهو ما يؤكد وجود خطة واضحة ورؤية للتأكيد على ريادة مصر خلال السنوات المقبلة".

ليالي مصر حفلات ليالي مصر المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مصر

مواد متعلقة

حفلات "ليالى مصر".. بوابة فنيّة تروّج للسياحة فى أرجاء المحروسة

الأكثر قراءة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

"اللهو مع الموت".. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة رحاب داخل قطار الملاهى

قضية اللعب بالأعراض.. خطة "طه" و"شروق" للإفلات من السجن فى قتل نيرة صلاح

ألعاب الموت تحصد أرواح الأطفال.. حادث ملاهى أكتوبر ليس الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل