مصطفى عمار: حفلات "ليالى مصر" خطوة محمودة من "المتحدة" تؤكد ريادة مصر الفنية

تحدث الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عن حفلات "ليالي مصر"، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها بمثابة محاولة لإعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين الدول العربية كمنارة فنية وثقافية يهتدي بها الآخرون.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إن حفلات الربيع وليالي مصر كانت إحدى سمات الفن المصري التي أفرزت العديد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث كان هناك تنافس بين نجوم الفن في الوطن العربي للمشاركة في هذه الحفلات من أجل الوصول للجمهور الأكبر والأضخم، والذي يقدر الفن بشكل كبير.

وأشار إلى أن حفلات "ليالي مصر" خطوة محمودة من الشركة المتحدة لإعادة حفلات الربيع، ولن تكون مقتصرة على العاصمة فقط ولكنها ستجوب المحافظات خلال أعياد الربيع ويحيها كبار المطربين المصريين، مشيرا إلى أنها خلال السنوات المقبلة سيشارك بها النجوم العرب.

وتابع: "الشركة المتحدة تعمل على إعادة إحياء دور مصر التثقيفي والتنويري والفني، وتجلى ذلك من خلال مراعاة الظهور القومي لمحفل "القلعة"، واهتمامها بمهرجان الموسيقى العربيى، ونقله على الشاشات، ومهرجان الدراما العربية، وغيرها، وهو ما يؤكد وجود خطة واضحة ورؤية للتأكيد على ريادة مصر خلال السنوات المقبلة".