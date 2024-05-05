الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوق طيور الجنة.. مول تجارى يقدم أفضل أجود أنواع الملابس بأرخص الأسعار

جريدة الدستور

يقدم سوق طيور الجنة، باقة من أفضل أنواع الملابس النسائية والشبابية والأطفال من مختلف الماركات العالمية مثل Prada Chanel، ماركة Gucci، Armani.

ويقدم سوق طيور الجنة، في الكويت، أفضل أنواع الملابس الشتوية والصيفية، والملابس المناسبة للربيع والخريف، فالملابس جزء مهم من حياة الإنسان فهي تعكس ذوق الشخص وتتأثر بالظروف المناخية وفصول السنة الأربع، من أهم المواسم التي يختلف فيها نوع وطابع الملابس بشكل واضح هما الصيف والشتاء.

هناك فرق كبير بين الملابس الرجالية في فصل الصيف والشتاء حيث إن هناك اختلافا في التصميم والمواد المستخدمة والألوان الأكثر شيوعا لكل فصل، وهذا لتلبية احتياجات والراحة والأناقة في كل فصل، وهنا يكون الفرق بين الملابس الرجالية في هذين الفصلين، ويقدم سوق طيور الجنة الخيار الأفضل للرجال لاقتناء مختلف أنواع الملابس.

ويعمل سوق طيور الجنة على مكافحة الغلاء بتقديم أفضل أنواع الملابس جودة، مقابل أقل الأسعار، كما يقدم خدمات الشراء المباشر أو عن طريق الأونلاين لكل دول الخليج.

ويقدم سوق طيور الجنة عروضا كثيرة مناسبة للشباب والبنات، ويهدف السوق إلى جذب مختلف الأعمال، خاصة أنه يقدم كل الاحتياجات الخاصة بهم.

سوق طيور الجنة

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