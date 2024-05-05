محافظ الغربية يؤكد ضرورة توفير السلع الأساسية داخل المعارض بأسعار تناسب الجميع

شدد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، على رؤساء المدن والأحياء لرصد أي متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها فور حدوثها.

وقال المحافظ إن جميع معارض بيع السلع تعمل على مدار الساعة للبيع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه شدد على مديرية التموين بضرورة توفير السلع الأساسية داخل المعارض بأسعار تناسب المستويات كافة.

وطالب محافظ الغربية جميع قيادات المحافظة بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين أولًا بأول من خلال بوابة شكاوى المحافظة.

كما طالب محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بضرورة تجهيز جميع المستشفيات خلال أعياد الميلاد وشم النسيم تحسبًا لحدوث أي حالات تسمم أو غرق يمكن أن تحدث.

وأضاف أنه يقوم بعمل جولات يومية لمتابعة تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين وتحويل غير الملتزمين إلى النيابة.

كما وجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد والإجازة الرسمية.