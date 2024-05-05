الأحد 05 مايو 2024
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فن

دينا فؤاد تهنئ الأقباط بعيد القيامة وشم النسيم (صور)

جريدة الدستور

وجهت النجمة دينا فؤاد التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، من خلال صورة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحتوي على كلمة «عيد سعيد»، وعلّقت قائلة: «كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم».

وعلى جانب آخر، كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، قد كرمت النجمة دينا فؤاد في احتفالية خاصة حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024.

وجاء تكريم النجمة دينا فؤاد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024

وكان لمسلسل "حق عرب"، بطولة: أحمد العوضي، ودينا فؤاد، حظا في التكريم، وذلك بسبب تسليط الضوء على الإدمان والمخدرات خلال حلقات المسلسل.

وكانت دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا بمسلسل "حق عرب" الذي عرض رمضان الماضي، وتصدرت ترند موقع "إكس" مرتين، واحتل هاشتاج "دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب"،
كما سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهاشتاج "حنان مظلومة حق عرب"، وأحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد

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