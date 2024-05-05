مفاجأة.. الغاز المسبب للسرطان موجود في منزلك

قد يكون الغاز المسبب للسرطان موجودًا في منزلك، غالبًا ما يوجد الرادون، وهو غاز مشع طبيعيًا، بتركيزات عالية في الداخل، خاصة في المنازل وأماكن العمل وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

في الواقع، يعد الرادون أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة، مما يجعل من الضروري فهم المخاطر المرتبطة به وكيفية حماية نفسك وأحبائك.

الرادون

الرادون هو غاز مشع عديم اللون والرائحة، مما يجعله غير قابل للاكتشاف دون إجراء اختبارات مناسبة، ويتم إنتاجه من التحلل الطبيعي لليورانيوم، الموجود بكميات متفاوتة في الصخور والتربة وحتى مصادر المياه.

على الرغم من وجود الرادون في الهواء الطلق، فإنه يخفف بسرعة إلى مستويات غير ضارة، ومع ذلك، في الداخل، وخاصة في المناطق سيئة التهوية مثل الأقبية، يمكن أن يتراكم غاز الرادون إلى مستويات خطيرة. يمكن أن تختلف مستويات الرادون في الداخل بشكل كبير، حيث تتراوح من 10 بيكريل/م3 إلى أكثر من 10000 بيكريل/م3.

علاقة الرادون بالسرطان

الرادون هو المساهم الرئيسي في الإصابة بسرطان الرئة، وهو مسؤول عن ما بين 3% إلى 14% من جميع الحالات، اعتمادًا على مستويات الرادون وانتشار التدخين في منطقة معينة. وحتى التركيزات المنخفضة من الرادون، مثل تلك الموجودة عادة في المنازل، يمكن أن تشكل خطورة.

المدخنون معرضون لخطر أكبر، حيث أن التأثيرات التآزرية للتعرض للرادون والتدخين تزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة، في الواقع، يقدر أن المدخنين أكثر عرضة لخطر التعرض للرادون بمقدار 25 مرة مقارنة بغير المدخنين.

بالنسبة لمعظم الناس، فإن التعرض الأكبر للرادون يحدث في منازلهم. يدخل الرادون المباني من خلال الشقوق الموجودة في الأرضيات، والفجوات حول الأنابيب، والفتحات الأخرى. يمكن أن تختلف مستويات الرادون ليس فقط بين المباني المختلفة ولكن أيضًا داخل نفس المبنى من يوم لآخر وحتى من ساعة إلى ساعة.

ولحسن الحظ، هناك طرق لقياس مستويات الرادون وتقليلها في الأماكن المغلقة، يمكن لاختبارات بسيطة وغير مكلفة (كاشف غاز الرادون) قياس مستويات الرادون في منزلك، مما يسمح لك باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت المستويات مرتفعة جدًا.

تشمل طرق تقليل مستويات الرادون زيادة التهوية تحت الأرضية، وإغلاق الشقوق والفتحات، وتحسين التهوية العامة داخل المبنى، يمكن لأنظمة التخفيف السلبية أن تقلل من مستويات الرادون في الأماكن المغلقة بأكثر من 50%، ويمكن أن تؤدي إضافة مراوح تهوية الرادون إلى تقليل المستويات بشكل أكبر.

وفي العديد من البلدان، يمكن أن تحتوي مياه الشرب من مصادر المياه الجوفية أيضًا على غاز الرادون. على الرغم من عدم وجود صلة مؤكدة بين غاز الرادون في مياه الشرب وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، فمن الضروري توخي الحذر، يتم إطلاق الرادون المذاب في مياه الشرب في الهواء الداخلي، حيث يمكن أن يساهم في زيادة مستويات الرادون بشكل عام.