الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خلافات على قطعة أرض.. كردون أمنى بعد مقتل شخص على يد ابن عمه فى أسيوط

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

نجحت  قوات مديرية أمن أسيوط في فرض كردون أمنى حول قرية المسعودي التابعة لمركز أبوتيج، بمحافظة أسيوط، بعد مقتل شخص على يد ابن عمه لخلافات على قطعة أرض زراعية، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى المركزى.

البداية بتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عم بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية بقرية المسعودي، أسفر عن سقوط قتيل.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمنى، وتبين وقوع المشاجرة بين أبناء العم ومصرع "ق. م" متأثرا بإصابته بطلق ناري حي، بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت جثة المجني عليه للمستشفى، وتم اتخاذ التدابير اللازمة منعا لتجدد الاشتباكات أو حدوث أي تداعيات.

قوات مديرية أمن أسيوط قريه المسعودي مركز أبوتيج محافظة أسيوط قطعة ارض زراعية مشرحة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عاملين بتهمة قتل شخص فى الجيزة

القبض على سائق توك توك بتهمة قتل زميله بالغربية

اليوم.. محاكمة عاملين بتهمة قتل شخص فى الجيزة

هشم رأس زميلة بسكين.. حبس بائع خضروات قتل عاملا فى الدقهلية

الأكثر قراءة

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

فى أول موعد بينهما.. كواليس قفز فتاة من سيارة حبيبها المزيف على صحراوى كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله