خلافات على قطعة أرض.. كردون أمنى بعد مقتل شخص على يد ابن عمه فى أسيوط

نجحت قوات مديرية أمن أسيوط في فرض كردون أمنى حول قرية المسعودي التابعة لمركز أبوتيج، بمحافظة أسيوط، بعد مقتل شخص على يد ابن عمه لخلافات على قطعة أرض زراعية، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى المركزى.

البداية بتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عم بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية بقرية المسعودي، أسفر عن سقوط قتيل.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمنى، وتبين وقوع المشاجرة بين أبناء العم ومصرع "ق. م" متأثرا بإصابته بطلق ناري حي، بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت جثة المجني عليه للمستشفى، وتم اتخاذ التدابير اللازمة منعا لتجدد الاشتباكات أو حدوث أي تداعيات.