طلب إحاطة بشأن إهمال كوبرى النواورة التابع لمركز البدارى بأسيوط

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن الإهمال الشديد بكوبري النواورة التابع لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وتساءلت النائبة في طلبها عن سبب الامتناع عن إحلال وتجديد كوبري النواورة أمام نقطة شرطة النواورة بمركز البداري بأسيوط، موضحة أن الكوبري المبني منذ عهد الخديو إسماعيل متهالك، ويعرض المارة لخطر محقق.

وقالت السعيد إن الكوبري يربط بين شرقي وغربي القرية على الترعة الإبراهيمية ويخدم أكثر من ٥٠ ألف مواطن، وهو متهالك وفي حالة سيئة ومعرض للانهيار في أي لحظة مما يستدعي سرعة التدخل لترميمه.