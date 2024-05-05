يبحث الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، الكارت الذي تقدمه التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر موقعها الإلكتروني.

استعلام موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الخطوات:

التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي . اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة". إدخال الرقم القومي. الضغط على "بحث". سيظهر لك بيان بحالة طلبك.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

الخطوات:

التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي السابق ذكره . اختيار "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكروت الخدمات المتكاملة". إدخال الرقم القومي. الضغط على "بحث". سيظهر لك بيان بنتيجة الكشف الطبي.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

تتمتع بطاقة الخدمات المتكاملة بالعديد من المميزات، منها:

الحصول على معاش تكافلي: تحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على معاش تكافلي شهري بقيمة 1،000 جنيه مصري.

الحصول على رعاية صحية مجانية: يحصل حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة على رعاية صحية مجانية في جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

الحصول على فرص عمل: توفر وزارة التضامن الاجتماعي فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مبادرة "كفاءة".

الحصول على خدمات تعليمية: توفر الوزارة خدمات تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مدارس النور الخاصة.

الحصول على خدمات تأهيلية: توفر الوزارة خدمات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

الحصول على تسهيلات في المواصلات: يحصل حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة على تسهيلات في المواصلات العامة، مثل تخفيض 50% من قيمة التذكرة.

الحصول على خدمات ترفيهية: توفر الوزارة خدمات ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل نوادي رياضية ورحلات ترفيهية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين عبر الهاتف

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر تطبيق معاقين من خلال إنشاء حساب وتسجيل الدخول وكتابة الرقم القومي وأخيرًا الضغط على استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.