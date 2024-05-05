الجيزة تنهى استعدادها لأعياد شم النسيم بتوافر السلع ومراجعة جودتها

وضعت محافظة الجيزة خطة متكاملة قبيل أعياد الربيع وشم النسيم، وجاء توافر السلع المقدمة للمواطنين أحد أبرز ملامح الخطة.

ويستعرض "الدستور"، عبر تقريره، أبرز ملامح خطة محافظة الجيزة لتوافر السلع والخدمات المقدمة والرقابة خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم.

وكلف محافظ الجيزة وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كل المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل الأغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها المواصفات.

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة بجميع أنواعها، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والسلع المعروضة للاستهلاك، ورفع كفاءة كل المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.

وأقامت محافظة الجيزة غرفة عمليات بالأحياء والمراكز والمدن ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازات والتعامل الفوري حيالها.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية وهيئة النظافة والتجميل بتجهيز الحدائق والمتنزهات، وكورنيش النيل لاستقبال المواطنين طوال أيام الاحتفالات، ومراجعة كل المعديات النيلية والمراكب واللنشات سواء خاصة أو عامة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور، مع رفع كل الإشغالات.

وجاء جهاز السرفيس والنقل الجماعي حاضرًا في خطة محافظة الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة إجازة شم النسيم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد اللواء أحمد راشد على متابعة ورصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقًا للقانون.

كما كلف المحافظ مديرية الشئون الصحية بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار الساعة، مع مراعاة الانضباط وتوافر الأطباء والعاملين، مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية، وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.