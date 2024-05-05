الأحد 05 مايو 2024
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سياسي

برلمانى فى تهنئته الأقباط بعيد القيامة: مناسبة غالية تعكس متانة وقوة النسيج المصرى

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ

تقدم النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلًا: مناسبة غالية وعيد مصري وطني للتذكير بمتانة وقوة النسيج الوطني المصري على مدى العصور.

عيد القيامة المجيد

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن إظهار الفرح والسرور والمشاركة فى المناسبات مع أشقائنا الاقباط، وهو ما يتم في كل قرى ومحافظات مصر، يدل على تكاتف أبناء الوطن الواحد فيما بينهم، ويبعث برسالة قوية لكل من يتربصون بالوطن بأن مصر أبية وقوية بأبنائها وجيشها وشرطتها ووحدتها الوطنية، ولن يستطيع أحد أن يؤثر عليها، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على الإخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، والاصطفاف جميعا خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات ودعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن عيد القيامة المجيد ومشاركة الفرحة مع الإخوة الاقباط من جانب إخوانهم المسلمين هو تجسيد لأبرز معاني الوحدة الوطنية طوال العشر سنوات الماضية وتحقيق مبدأ المواطنة بالحقوق والواجبات على الجميع.

وأضاف نائب بني سويف، أن المسلمين والمسيحيين هما عنصرا الأمة المصرية ووحدتهما قوة للوطن، وترابطهما كنسيج واحد هو حائط صد وصخرة عاتية أمام مخططات قوى الشر.

واختتم النائب أحمد محسن، بالإعراب عن تمنياته للوطن الغالي مصر والجمهورية الجديدة في عهد السيسي، بمزيد من الأمن والأمان والوحدة الوطنية.

من جانبه هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر ترابط وتكامل شعبها، في مواجهة المكائد التي يحاول أهل الشر استخدامها من أجل النيل من حالة التلاحم التي تميز الشعب المصري.

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